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Нурмагомедова сурово наказали за драку с Макгрегором

20:49
  • вторник
  • 29 января 2019

Спортсмен получил штраф и дисквалификацию

Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение о наказании российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. За потасовку после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против ирландца Конора Макгрегора он получил дисквалификацию на девять месяцев.
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Кроме того, россиянин будет вынужден заплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Дисквалификация начинается с 10 октября. Если Нурмагомедов примет участие в социальной программе против насилия, срок сократится до шести месяцев.

Что касается других участников потасовки - российских бойцов Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, - то они получили годичные дисквалификации. Также они должны выплатить штрафы в размере 25 тысяч долларов, передает ТАСС.

Наказание за произошедшее получил и сам Макгрегор. Он дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 50 тысяч долларов.

Между тем, согласно результатам, опубликованным руководством UFC, промоушен благодаря турниру по смешанным единоборствам, который венчал поединок Нурмагомедова и Макгрегора, смог заработать 86,4 миллиона долларов. Это рекордная выручка в истории организации, передает "Чемпионат.com".

6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в Лас-Вегасе. После боя он и его товарищи устроили драку со спарринг-партнером оппонента. Сам Нурмагомедов прыгнул в зрительный зал. В результате инцидента трое членов команды Нурмагомедова были арестованы. Макгрегор не стал заявлять в полицию. Позже все были отпущены.

Комментируя свой поступок, Хабиб заявил, что соперник и помощники постоянно оскорбляли его, а также его семью и родину. Отец российского бойца позднее пообещал наказать сына за скандальную выходку после удачного боя.

Позднее президент России Владимир Путин также пожурил Нурмагомедова за тот поступок. При этом при личной встрече со спортсменом он отметил, что будет просить отца Хабиба не наказывать сына строго.

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