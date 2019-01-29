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Появились подробности дебоша на рейсе Петербург – Анталья

22:21
  • вторник
  • 29 января 2019

Авиадебоширом оказался 33-летний житель Северной столицы

Экстренную посадку в Сочи во вторник пришлось совершить экипажу самолёта, который выполнял рейс Санкт-Петербург - Анталья. Один из пассажиров устроил на борту дебош. Поначалу мужчина с признаками алкогольного опьянения проявлял агрессию по отношению к соседям по салону. Попытки усмирить только больше его раззадорили - хулиган набросился на стюардессу. Ей уже оказана медицинская помощь. Больше никто не пострадал. А возмутителя спокойствия высадили в Краснодарском крае. Теперь им занимаются полицейские.

Подробнее о происшествии – в репортаже Дмитрия Гусева.

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Появились подробности дебоша на рейсе Петербург – Анталья
Появились подробности дебоша на рейсе Петербург – Анталья
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