Появились подробности дебоша на рейсе Петербург – Анталья

Авиадебоширом оказался 33-летний житель Северной столицы

Экстренную посадку в Сочи во вторник пришлось совершить экипажу самолёта, который выполнял рейс Санкт-Петербург - Анталья. Один из пассажиров устроил на борту дебош. Поначалу мужчина с признаками алкогольного опьянения проявлял агрессию по отношению к соседям по салону. Попытки усмирить только больше его раззадорили - хулиган набросился на стюардессу. Ей уже оказана медицинская помощь. Больше никто не пострадал. А возмутителя спокойствия высадили в Краснодарском крае. Теперь им занимаются полицейские.

Подробнее о происшествии – в репортаже Дмитрия Гусева.