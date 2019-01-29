Что ждет новое соглашение Мэй по Brexit

Как подчеркнула британский премьер, развод Лондона и Брюсселя в любом случае состоится 29 марта.

Во вторник британский парламент голосует по ряду поправок к биллю о выходе Королевства из состава ЕС. Дебаты по этому вопросу продолжались почти 5 часов. А перед началом обсуждения Тереза Мэй заявила о своём намерении отправиться в Брюссель, чтобы заново согласовать условия Brexit.

Тереза Мэй прекрасно понимала, что повторное заседание по Brexit и в этот раз вряд ли будет для нее простым. Две недели назад ту сделку, которую британский премьер полтора года согласовывала с Брюсселем, парламент отверг на корню. Против проголосовали даже члены правящей партии. А учитывая, что план Б, который она представила во вторник, мало чем отличается от первого варианта, рассчитывать на успех не приходится. Оттого глава британского кабмина фактически сразу идет на попятную, заявляя, что переговоры с ЕС будут возобновлены.

"Я обещаю вернуться в палату общин с новой сделкой как можно быстрее. В результате парламент получит возможность ещё раз рассмотреть условия сделки. Если парламент их отвергнет, то я внесу новый документ на следующий день. Мы должны сосредоточить все наши усилия на том, чтобы не допустить выхода Великобритании из Европейского Союза без сделки", - отметила Мэй.

Вот только Евросоюз эта новость вряд ли обрадует. Потому как там договоренностями с Британией были удовлетворены, неоднократно намекая на то, что парламент Великобритании либо должен согласиться на условия сделки, либо покинуть ЕС вообще без каких-либо договоренностей. Жесткий вариант как раз и пугает многих в Англии. От политиков до бизнесменов. Крупные торговые сети, например, уже опубликовали открытое письмо, предупредив о многократном росте цен и дефиците товаров в случае, если Лондон и Брюссель не договорятся.

Нагнетает и британская пресса, в которой муссируются слухи и о введении виз, и о военном положении, на которое может перейти Великобритания в случае "жесткого развода" с ЕС. И этого Лондон, понятное дело, не хочет, желая заключить сделку на более выгодных для себя условиях. Причем, британские депутаты предлагают без соглашения Евросоюз не покидать. При этом закрепить это законодательно. А также отодвинуть дедлайн по Brexit. Сейчас это 29 марта.

Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявляет, что готов к переговорам с Мэй и настаивает на проведении повторного референдума, внося это требование в виде поправки. Она предполагает, что британцы вновь должны решить - выходить из ЕС или нет, но в этот раз зная условия, на которых это будет сделано. И перспектива нового народного голосования в Великобритании все отчетливее.

"Главная причина, по которой в парламенте не поддержали соглашение, представленное премьер-министром, в том, что оно не даёт ответа на главный вопрос относительно будущих торговых отношений Британии. Так что в моём понимании настало время для референдума. Это единственный способ решения проблемы", - считает бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Но для этого опять же сначала нужно заключить новое соглашение, условия которого со своей стороны и должны утвердить британские парламентарии. Впрочем, пока в их рядах согласия нет.

"Пришло время для того, чтобы подкрепить слова действиями. Если вы хотите предъявить Брюсселю соглашение, которое будет принято в этих стенах, вы должны проголосовать за него. Сделайте это, чтобы мы могли покинуть ЕС в соответствии с результатами референдума. Если вы хотите Brexit, вы должны проголосовать за Brexit", - сказала Мэй.

А времени на это все меньше. Новый план выхода Великобритании из ЕС Тереза Мэй обещает представить в палату общин до 13 февраля. У парламентариев еще будет возможность внести поправки. Но если и это соглашение в итоге не устроит парламент, угроза выхода Британии из ЕС без каких-либо заранее утвержденных условий будет становиться все реальнее. Возможно, на это и расчет. Психологический. Потому как любой договор все же лучше пугающей неопределенности.

Александр Панюшкин, Оксана Фомичёва, "ТВ Центр".