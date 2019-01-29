У похитителя картины Куинджи были сообщники

Следователи уверены - у Дениса Чуприкова были сообщники

Дениса Чуприкова, которого задержали по делу о похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи, поместили в СИЗО на 2 месяца. На слушании об избрании меры пресечения Чуприков просил отпустить его под домашний арест - обвиняемый прописан в Феодосии. Однако у следствия имеются основания считать, что мужчина действовал не в одиночку. И он может помешать найти заказчиков похищения полотна.

Подробности – в репортаже Матвея Шестакова.