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У похитителя картины Куинджи были сообщники

22:30
  • вторник
  • 29 января 2019

Следователи уверены - у Дениса Чуприкова были сообщники

Дениса Чуприкова, которого задержали по делу о похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи, поместили в СИЗО на 2 месяца. На слушании об избрании меры пресечения Чуприков просил отпустить его под домашний арест - обвиняемый прописан в Феодосии. Однако у следствия имеются основания считать, что мужчина действовал не в одиночку. И он может помешать найти заказчиков похищения полотна.

Подробности – в репортаже Матвея Шестакова.

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Избрание меры пресечения в отношении Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»
Избрание меры пресечения в отношении Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»
Избрание меры пресечения в отношении Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»
Избрание меры пресечения в отношении Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»
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