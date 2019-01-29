"Он же суворовец": отец уволенного замглавы "Росгеологии" оправдал его

Родственник рассказал, кто мог подставить сына

Отец бывшего первого заместителя гендиректора "Росгеологии" Руслана Горринга (Ганижева) прокомментировал ситуацию с его увольнением. По его словам, сын не виноват в том, что с ним произошло.

"Я вам честно скажу, он же суворовское заканчивал. Всю жизнь погоны носил. Это же человек, который ни воровать, ни караулить не умеет. "Сапог", одним словом", - подчеркнул отец Михаил Горин, который ранее носил имя Магомед Ганижев.

Как пишет KP.RU, его и всю семью унижает, что сын так нецензурно выражается на видео. При этом, он не считает, что Руслан не имел на это права. "Ну что же вы хотите, если он прошел суворовскую школу! Он же не на работе ругается. Всю жизнь среди этих сапогов", - подчеркнул Горин.

Кроме того, отец Горринга отметил, что произошедшее с сыном - явный "заказной вариант". Он прокомментировал информацию СМИ о том, что Горринг проходил подозреваемым по уголовному делу. По его мнению, из него сделали подозреваемого, "чтобы доказать и вменить тому взятку". Говоря о девушке, которая на видеозаписи была рядом с экс-замглавы "Росгеологии", Горин отметил, что это жена Руслана в гражданском браке по имени Дарина. "Она уже беременна даже", - подчеркнул он.

Также отец Руслана Горринга попытался объяснить, кто именно мог подставить сына. "Это силы, которые развалили Союз, Варшавский договор. Я ему, сапогу, говорил: прекрати, не лезь", - отметил он.

Михаил Горин ранее был полномочным представителем республики Ингушетия в Краснодарском крае. До этого он занимал должность прокурора. Его сын Руслан Ганижев взял фамилию бабушки - Горринг.

Ранее в Сети появилась запись со стримингового сервиса Twitch. На ней видно, как Руслан Горринг упоминает о встречах с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном. Кроме того, он в нецензурной форме рассказывает об интимных отношениях с сотрудницами "Росгеологии", называя их "кошками". А еще топ-менеджер заявил сотруднице компании, сидевшей рядом с ним, что ее главная задача на работе — "стучать". Позднее сам Горринг назвал слив видео заказным.