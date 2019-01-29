Ждите последствий: в США отреагировали на расследование против Гуайдо

Джон Болтон вновь угрожает легитимным властям Венесуэлы

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб объявил о начале предварительного расследования в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Ситуацию прокомментировал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Позвольте мне повторить: тех, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуайдо, ждут серьезные последствия", - отметил он в своем Twitter.

We denounce the illegitimate former Venezuelan Attorney General's threats against President Juan Guaido. Let me reiterate - there will be serious consequences for those who attempt to subvert democracy and harm Guaido. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 29 января 2019 г.

Сам Гуайдо заявил, что не исключает собственного тюремного заключения. "Но в этом нет ничего нового", - приводит его слова ТАСС. Он добавил, что парламент продолжает свою работу. В частности, она ведется над привлечением гуманитарной помощи в страну.

Сааб объявил о начале расследования в отношении Гуайдо ранее, 29 января. По его словам, это связано с "актами насилия, которые произошли в стране начиная с 22 января".

Ранее Болтон уже предостерегал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро от проявления "любого насилия и запугивания" в отношении дипломатов США, а также Гуайдо и Национальной ассамблеи. По его словам, в этом случае подобные действия будут представлять собой грубое посягательство на верховенство закона и "приведут к значительным ответным мерам". Заявление помощника Трампа высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны 23 января. За два дня до этого его назначение на пост спикера парламента аннулировал Верховный суд Венесуэлы. США признали его временным главой государства. В результате действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал все происходящее попыткой переворота. Он заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.