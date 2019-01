Ждите последствий: в США отреагировали на расследование против Гуайдо

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб объявил о начале предварительного расследования в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Ситуацию прокомментировал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Позвольте мне повторить: тех, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуайдо, ждут серьезные последствия", - отметил он в своем Twitter.

We denounce the illegitimate former Venezuelan Attorney General's threats against President Juan Guaido. Let me reiterate - there will be serious consequences for those who attempt to subvert democracy and harm Guaido.