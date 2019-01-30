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Житель Подмосковья заявил о ворующем деньги духе Андрея Аршавина

06:00
  • среда
  • 30 января 2019

Мужчина утверждает, что футболист приходит к нему сквозь стены

В подмосковном городе Лобня мужчину терроризирует дух Андрея Аршавина. Пострадавший устал самостоятельно бороться с призраком и обратился в полицию.

По словам жителя Лобни, на него нападает мужчина, являющийся точной копией футболиста Андрея Аршавина, который проникает в квартиру через стену. Дух крадет у хозяина жилища деньги и исчезает.

Также пострадавший рассказал, что слышит женщин, которые кричат об изнасиловании. Мужчина утверждает, что все происходит на улице Аэропортовская, передает РЕН.

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