Житель Подмосковья заявил о ворующем деньги духе Андрея Аршавина

Мужчина утверждает, что футболист приходит к нему сквозь стены

В подмосковном городе Лобня мужчину терроризирует дух Андрея Аршавина. Пострадавший устал самостоятельно бороться с призраком и обратился в полицию.

По словам жителя Лобни, на него нападает мужчина, являющийся точной копией футболиста Андрея Аршавина, который проникает в квартиру через стену. Дух крадет у хозяина жилища деньги и исчезает.

Также пострадавший рассказал, что слышит женщин, которые кричат об изнасиловании. Мужчина утверждает, что все происходит на улице Аэропортовская, передает РЕН.