Страшные последствия новой русско-японской войны

У России нет шансов на победу

Япония не отказалась от плана "Великая Япония до Урала" и ее силы многократно превосходят российские. Токио может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам и тогда у Москвы не останется никаких шансов, считает доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев.

У России на Дальневосточном театре военных действий есть 25 подводных лодок, 10 боевых кораблей океанской морской зоны и 32 корабля прибрежной морской зоны.

У Японии – 66 кораблей, 18 подводных лодок, семь ракетных, восемь десантных и 25 минно-тральных катеров, пять морских танкеров, два корабля управления, два поисково-спасательных судна, один минный заградитель, три БДК и два малых десантных, порядка 180 самолетов и 140 вертолетов, пишет РИА Новости.

При этом США и Китай будут придерживаться нейтральной позиции. Последний может заявить о территориальных претензиях к России. В случае победы, Япония позволит американцам разместить на Курилах свои военные базы, уверен эксперт.

Россия и Япония уже 70 лет не могут решить территориальный спор и из-за этого подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Россия считает, что Южные Курилы (Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп) вошли в состав СССР, в Японии этот факт не признают.