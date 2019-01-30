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Гуайдо запретили покидать Венесуэлу

08:09
  • среда
  • 30 января 2019

Мадуро формирует отряды народного ополчения

В Венесуэле приняли решение о формировании отрядов народного ополчения. Как заявил президент Николас Мадуро, в ближайшие месяцы численность таких подразделений должна составить два миллиона человек, передает "ТВ Центр".

А накануне Верховный суд запретил президенту-самозванцу Хуану Гуайдо выезжать за пределы страны и постановил заблокировать доступ к его банковским счетам. Впрочем, Гуайдо деньгами решили поддержать американцы. Но не своими. Госдепартамент предоставил лидеру оппозиции право распоряжаться активами правительства и центрального банка Венесуэлы, находящимися на счетах в США. Это семь миллиардов долларов.

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