Макрон резко осадил трясующуюся над Brexit Мэй

В британском парламенте прошли горячие дебаты по условиям выхода королевства из состава ЕС

В британском парламенте прошли горячие дебаты по условиям выхода королевства из состава ЕС. Более пяти часов обсуждали поправки к биллю о Брекзите, которые были предложены депутатами Палаты общин. В том числе и такие изменения, которые могли бы повлиять на ход предстоящих переговоров Терезы Мэй с лидерами Евросоюза, передает "ТВ Центр".

Например, лейборист Джереми Корбин настаивал на проведении повторного референдума. Однако, эту поправку отклонили первой. Следом депутаты отвергли требование Шотландской национальной партии оставить их страну в составе ЕС, а также предложение отложить официальную дату развода Лондона и Брюсселя на конец текущего года. Что было вполне предсказуемо. Перед началом обсуждения Тереза Мэй прямо заявила, что Брекзит в любом случае состоится 29 марта.

"Я обещаю вернуться в Палату общин с новой сделкой как можно быстрее. В результате парламент получит возможность ещё раз рассмотреть условия сделки. Если парламент их отвергнет, то я внесу новый документ на следующий день. Мы должны сосредоточить все наши усилия на том, чтобы не допустить выхода Великобритании из Европейского Союза без сделки", - отметила Мэй.

Правда, некоторые поправки всё же были приняты. И теперь Тереза Мэй намерена потребовать от Брюсселя юридически обязывающих изменений в соглашение по Брекзиту. Однако, в самом Евросоюзе возможность проведения очередных переговоров по этому вопросу уже мало кто рассматривает. Так президент Франции резко осадил Терезу Мэй. Он заявил, что сделка с Лондоном не может снова стать предметом обсуждений. По словам Эммануэля Макрона, уже согласованный вариант является наилучшим из возможных.