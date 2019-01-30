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В Америке отказались признавать созданную Киевом церковь

08:27
  • среда
  • 30 января 2019

Синод Православной церкви в Америке поддержал митрополита Онуфрия

Синод Православной церкви в Америке отказался признавать раскольников на Украине. В письме, опубликованном на официальном сайте, подтверждается поддержка митрополита Онуфрия, главы канонической Украинской церкви, передает "ТВ Центр".

Также выражается сожаление действиям Константинополя. А именно создание структуры, состоящей из двух раскольнических групп и разрыв в общении с РПЦ. А Сербский Патриарх Ириней сравнил церковный кризис на Украине с брошенной в дом бомбой. Об этом он заявил на встрече с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Тем временем, на украинских ресурсах появилась информация о том, что автокефалию якобы поддержала Болгарская церковь, её митрополиту в свою очередь пришлось выступать с опровержением.

На Церковной теме на Украине в связи с предстоящими президентскими выборами открыто спекулирует не только Петр Порошенко, но и националисты. А один из лидеров радикалов, который выдвинут кандидатом от ультраправых организаций, накануне устроил факельное  шествие по Киеву. Улицы были перекрыты, но полиция, как водится на Украине, не вмешивалась.

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