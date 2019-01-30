Мосфильм отмечает 95-летие

За эти десятилетия на главной киностудии страны были созданы две с половиной тысячи фильмов

Почти век кино. 95 лет исполняется Мосфильму. За эти десятилетия на главной киностудии страны были созданы две с половиной тысячи фильмов. И большинство из них вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, передает "ТВ Центр".

Строители вот-вот покинут новый шестнадцатый павильон Мосфильма. Он оснащен по последнему слову техники. Позволяет записывать чистый звук прямо во время съемок, и самый высокий на студии, можно строить любые декорации - хоть Альпы, хоть небоскрёбы Манхэттена.

"Мы можем здесь снимать сцены с бассейнами, то есть устанавливать бассейны, предусмотрены специальные трапы для того, чтобы сливать воду. Здесь к павильону пристроен актёрский комплекс, как вспомогательная инфраструктура, где имеются помещения для актёров", - рассказал первый заместитель генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Владимир Ясов.

К юбилею на Мосфильме сами себе сделали грандиозный подарок. Строительство на студии не велось с пятидесятых годов прошлого века. А тут сразу два новых объекта: и киносъемочный павильон, и по соседству Дом костюма и реквизита.

"Это палетная зона хранения для мебели и крупного реквизита, это зона люстр, ламп, здесь автоматизированная подвесная система хранения, где люстры будут с кнопки автоматически подаваться вниз", - пояснила руководитель комплекса сценическо-постановочных средств киноконцерна "Мосфильм" Анна Тимофеева.

Сбылась мечта. Здесь разместится вся огромнейшая, уникальная коллекция Мосфильма - миллионы экземпляров: костюмы и аксессуары, посуда, мебель, картины, которым в прежних хранилищах давно уже было тесно.

В новое здание самым первым переехал парк ретро автомобилей. Их здесь около 80 и самым старшим больше 100 лет. А самое главное, что все эти заслуженные киногерои до сих пор на ходу.

К примеру Rolls-Royce, снимавшийся в "Неуловимых мстителях", "Трактире на Пятницкой", практически ровесник Мосфильма. Студия родилась из двух кинофабрик Ханжонкова и Ермольева. Находилась сначала на Житной улице, а в тридцатые годы прошлого века на Воробьевых горах началось строительство грандиозной "фабрики грез". Наш ответ Голливуду - кинопроизводство полного цикла. Подобного в Европе тогда еще не было.

В юбилейный год - громадьё планов. Хотят закончить амбициозный проект - модернизацию Тонстудии. На Мосфильме и раньше-то всегда охотно записывались оркестры и лучшие исполнители мира, а теперь и вовсе будут стоять очереди. Хотят продолжить и стройку века, к 2021 году должны появиться еще один, самый большой в России, съемочный павильон и киноконцертный комплекс. На Мосфильме, наконец-то, можно будет не только снимать, но и смотреть кино.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, Михаил Федоров и Станислав Ильин, ТВ Центр.