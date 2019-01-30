Полисы ОСАГО подорожают

Лимит выплат при ДТП увеличится до двух миллионов рублей

Минфин России предложил увеличить выплаты обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза. Ведомство предлагает увеличить лимит выплат с 500 тысяч до двух миллионов рублей.

Кроме того, вырастет лимит выплат на погребение погибших в ДТП — с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

В министерстве считают, что в связи с изменениями стоимость полиса не изменится, но по данным газеты "Коммерсант", цена может вырасти на 10 процентов. В Центробанке тоже отметили, что инициатива Минфина повлияет на стоимость.

"Но пока говорить что-либо об изменении тарифа преждевременно, поскольку потребуется провести соответствующие расчеты", - подчеркнули в Банке России.

В российском союзе автостраховщиков (РСА) подсчитали, что цена полиса вырастет на 500-600 рублей. "Фактически инициатива Минфина приведет к тому, что в тех регионах, где страховщики не стали устанавливать тарифы по верхней границе тарифного коридора, они теперь это сделают", - объяснил директор РСА Сергей Уфимцев.