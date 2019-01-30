ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полисы ОСАГО подорожают

09:09
  • среда
  • 30 января 2019

Лимит выплат при ДТП увеличится до двух миллионов рублей

Минфин России предложил увеличить выплаты обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза. Ведомство предлагает увеличить лимит выплат с 500 тысяч до двух миллионов рублей.

Кроме того, вырастет лимит выплат на погребение погибших в ДТП — с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

В министерстве считают, что в связи с изменениями стоимость полиса не изменится, но по данным газеты "Коммерсант", цена может вырасти на 10 процентов. В Центробанке тоже отметили, что инициатива Минфина повлияет на стоимость.

"Но пока говорить что-либо об изменении тарифа преждевременно, поскольку потребуется провести соответствующие расчеты", - подчеркнули в Банке России.

В российском союзе автостраховщиков (РСА) подсчитали, что цена полиса вырастет на 500-600 рублей. "Фактически инициатива Минфина приведет к тому, что в тех регионах, где страховщики не стали устанавливать тарифы по верхней границе тарифного коридора, они теперь это сделают", - объяснил директор РСА Сергей Уфимцев.

Главное сегодня
Рублевые купюры
Рублевые купюры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.