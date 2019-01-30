"Это наши территории": дерзкое заявление Абэ о Курилах

Премьер обозначил позицию Токио

Синдзо Абэ высказался о принадлежности Курил. По словам премьер-министра, Токио всегда считал южные острова частью Японии.

"Северные территории (южные Курильские острова. - Прим.Ред.) - это наши исконные территории. Изменений в этой позиции нет", — заявил Абэ.

Он отметил, что Япония настаивает на определении принадлежности четырех островов - Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Это основа для заключения мирного договора, пишет "Газета.ру".

Напомним, что 22 января в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Стороны подчеркнули, что заинтересованы в заключении мирного договора. Москва и Токио готовы работать над созданием тех условий, которые будут приемлемы для народов обеих стран.