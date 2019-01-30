Иван Ургант попал под колеса джипа

ДТП произошло в Соединенных Штатах

Российский телеведущий Иван Ургант попал в аварию. В момент происшествия он катался на велосипеде. Автомобиль, проезжавший рядом, совершил маневр, и ведущий потерял равновесие, а затем упал.

Ургант сильно повредил запястье и теперь носит специальный фиксатор. "Я вам хочу показать вещь, которую я ношу последние дни. Я купил ее в Америке. Представляешь, что произошло? Я ехал на велосипеде, американец меня подрезал на джипе. Вот меня предупреждали тысячу раз, а я не верил! Я упал и растянул руку", - цитирует слова Урганта "Дни.Ру".

Он добавил, что до сих пор испытывает боль в поврежденном запястье. Сколько еще телеведущий будет носить фиксатор неизвестно.

В США Ургант проводил свой отпуск. Там он был вместе с женой Натальей Кикнадзе и детьми.