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Иван Ургант попал под колеса джипа

09:26
  • среда
  • 30 января 2019

ДТП произошло в Соединенных Штатах

Российский телеведущий Иван Ургант попал в аварию. В момент происшествия он катался на велосипеде. Автомобиль, проезжавший рядом, совершил маневр, и ведущий потерял равновесие, а затем упал.

Ургант сильно повредил запястье и теперь носит специальный фиксатор. "Я вам хочу показать вещь, которую я ношу последние дни. Я купил ее в Америке. Представляешь, что произошло? Я ехал на велосипеде, американец меня подрезал на джипе. Вот меня предупреждали тысячу раз, а я не верил! Я упал и растянул руку", - цитирует слова Урганта "Дни.Ру".

Он добавил, что до сих пор испытывает боль в поврежденном запястье. Сколько еще телеведущий будет носить фиксатор неизвестно.

В США Ургант проводил свой отпуск. Там он был вместе с женой Натальей Кикнадзе и детьми.

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Иван Ургант
Иван Ургант
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