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Из Москвы по отпечаткам пальцев: в "Шереметьево" тестируют новую систему

09:33
  • среда
  • 30 января 2019

Пройти пограничный контроль теперь можно самостоятельно

Россияне смогут проходить паспортный контроль в аэропортах автоматически с помощью биометрических данных и загранпаспорта.

Установленная в кабинах специальная автоматизированная система паспортного контроля (АСПК) проанализирует фото и отпечатки пальцев гражданина, его документы, а после примет решение – пропускать пассажира или нет.

Новая система уже установлена в терминалах E и D в аэропорту "Шереметьево". Следующие в очереди – "Домодедово" и "Внуково". АСПК пока работает в тестовом режиме, поэтому документы следует показывать еще и работнику пограничной службы.

Нововведение поможет увеличить пропускную способность аэропортов, пишет газета "Известия". Такая система уже работает в ряде европейских городов, но в России она может полноценно заработать, в лучшем случае, через пять лет. Для ее внедрения необходимо изменить действующую нормативную базу.

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