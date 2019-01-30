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Названа самая безопасная страна

10:08
  • среда
  • 30 января 2019

Она расположена на острове

Журнал Global Finance опубликовал рейтинг самых безопасных стран мира. Первое место в нем заняла Исландия.

В топ-3 наряду с Исландией вошли Финляндия и Швейцария. В десятку наиболее безопасных государств попали Дания, Новая Зеландия, Австрия, Норвегия, Португалия, Катар и Сингапур.

Россия не вошла в сотню и разместилась на 108-м месте. По мнению авторов рейтинга, в стране высокий уровень преступности, а также имеется угроза миру, пишет "Известия".

Среди критериев рейтинга называли степень экономического развития, вероятность возникновения вооруженного конфликта или природной катастрофы и уровень угрозы безопасности населения.

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