Названа самая безопасная страна

Она расположена на острове

Журнал Global Finance опубликовал рейтинг самых безопасных стран мира. Первое место в нем заняла Исландия.

В топ-3 наряду с Исландией вошли Финляндия и Швейцария. В десятку наиболее безопасных государств попали Дания, Новая Зеландия, Австрия, Норвегия, Португалия, Катар и Сингапур.

Россия не вошла в сотню и разместилась на 108-м месте. По мнению авторов рейтинга, в стране высокий уровень преступности, а также имеется угроза миру, пишет "Известия".

Среди критериев рейтинга называли степень экономического развития, вероятность возникновения вооруженного конфликта или природной катастрофы и уровень угрозы безопасности населения.