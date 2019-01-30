В российском разгонном блоке перед пуском нашли трещину

Специалисты уже занялись устранением дефекта

На космодроме Куру во Французской Гвиане едва не сорвался пуск разгонного блока "Фрегат", который должен вывести на орбиту тестовые спутники британской системы OneWeb.

В блоке при осмотре нашли трещину. "В сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия", - рассказал РИА Новости источник, пожелавший остаться неназванным.

Информацию о проблемах с "Фрегатом" в "Роскосмосе" отказались комментировать. При этом инсайдер ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что специалисты НПО имени Лавочкина на космодроме Куру уже устраняют дефект в разгонном блоке. До конца недели они проведут необходимую диагностику.

Запуск спутников OneWeb запланирован на 19 февраля. Из-за обнаружения трещины он может быть сдвинут на март.