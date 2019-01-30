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В российском разгонном блоке перед пуском нашли трещину

09:48
  • среда
  • 30 января 2019

Специалисты уже занялись устранением дефекта

На космодроме Куру во Французской Гвиане едва не сорвался пуск разгонного блока "Фрегат", который должен вывести на орбиту тестовые спутники британской системы OneWeb.

В блоке при осмотре нашли трещину. "В сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия", - рассказал РИА Новости источник, пожелавший остаться неназванным.

Информацию о проблемах с "Фрегатом" в "Роскосмосе" отказались комментировать. При этом инсайдер ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что специалисты НПО имени Лавочкина на космодроме Куру  уже устраняют дефект в разгонном блоке. До конца недели они проведут необходимую диагностику.

Запуск спутников OneWeb запланирован на 19 февраля. Из-за обнаружения трещины он может быть сдвинут на март.

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