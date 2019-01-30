"Сбербанк-мошенники" атаковали своих клиентов

Они звонят с официальных номеров банка и воруют деньги

В России появился новый вид мошенничества. Злоумышленники звонят с официальных банковских номеров "Сбербанка", представляются сотрудниками финансовой организации и воруют деньги.

Мошенническая схема выглядит так: преступники рассказывают, что некие лица хотят украсть со счета деньги. В случае если клиент начинал сомневаться, то злоумышленники называли ФИО, паспортные данные клиента, последние транзакции, данные об остатках на счетах и отправляли поддельную SMS с номера 900. Откуда они получили подобную информацию, неизвестно. Возможно, нелегальным путем из банка, например, при помощи покупки у сотрудников, пишет газета "Коммерсант".

Сбербанк еще раз напоминает, что никогда не звонит клиентам в случае подозрительных операций по картам. Банк просит никому не сообщать CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли. Чтобы обезопасить себя, лучше сбросить звонок и перезвонить в банк самостоятельно по одному из официальных номеров.

"Мошенники могут инициировать звонок с любого номера, однако они не могут на этот номер звонок принять. Поэтому, если вам звонят из банка, просто перезвоните ему сами по любому из официальных номеров", - посоветовал руководитель лаборатории практического анализа защищенности "Инфосистемы Джет" Лука Сафонов.