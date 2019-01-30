Мадуро: Трамп отдал приказ меня убить

Президент Венесуэлы опасается за свою жизнь

Николас Мадуро выступил с громким заявлением. Он опасается за свою жизнь. По словам президента Венесуэлы, США открыли на него охоту.

"Без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили", - заявил Мадуро.

Лидер Венесуэлы отметил, что в случае его смерти, ответственность должны понести Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке. При этом Мадуро подчеркнул, что он как христианин доверил свою судьбу Господу.

Кроме того, по словам Мадуро, его хорошо защищают. "У нас есть хорошая служба разведки", - заявил он в интервью РИА Новости.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. 23 января спикер парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства.