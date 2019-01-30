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Мадуро: Трамп отдал приказ меня убить

09:54
  • среда
  • 30 января 2019

Президент Венесуэлы опасается за свою жизнь

Николас Мадуро выступил с громким заявлением. Он опасается за свою жизнь. По словам президента Венесуэлы, США открыли на него охоту.
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"Без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили", - заявил Мадуро.

Лидер Венесуэлы отметил, что в случае его смерти, ответственность должны понести Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке. При этом Мадуро подчеркнул, что он как христианин доверил свою судьбу  Господу.

Кроме того, по словам Мадуро, его хорошо защищают. "У нас есть хорошая служба разведки", - заявил он в интервью РИА Новости.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. 23 января спикер парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства.

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