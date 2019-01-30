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Политолог объяснил появление портрета Путина на выдвижении Порошенко

10:37
  • среда
  • 30 января 2019

Михаил Делягин прокомментировал президентскую гонку на Украине и предположил, кто сможет одержать победу на выборах

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили неоднозначные заявления президента Украины Петра Порошенко о мире с Россией. Своим мнением с ведущим Алексеем Фроловым поделился Михаил Делягин, глава Института проблем глобализации.

Накануне Порошенко заявил, что Украина нуждается "в холодном, но мире" с Россией, тогда же он озвучил намерение баллотироваться на второй президентский срок. Во время выступления на форуме появился фотоколлаж с надписью: "Либо Порошенко либо Путин". Ведущий программы "События. 25-й час" поинтересовался у эксперта, что это значит.

"Другой торговой марки у них нет. Я сильно подозреваю, что у них работают на этих выборах какие-то наши третьестепенные политтехнологи. Вот как украинские гастарбайтеры у нас работают, политтехнологи - наши гастарбайтеры – у них работают и просто ничего, кроме Путина, не знают. Другого популярного политического бренда на Украине нет", - сообщил Делягин.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео.

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