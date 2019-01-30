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"Представил родину достойно": завоевавший "Порно-Оскар" россиянин восхитил Шнурова

10:56
  • среда
  • 30 января 2019

Победа актера активно обсуждается в Сети

Российский порноактер Алексей Маетный завоевал уже восьмую в своей карьере премию "Порно-Оскар" (Adult Video News Awards). В профессиональной среде актер использует псевдоним Маркус Дюпри. Популярный рок-музыкант Сергей Шнуров посвятил порноактеру стихотворение.

Строки музыкант опубликовал вместе со снимком победителя на своей странице в Instagram.

"Он представил родину достойно! 
Парень наш! Простой, но молодец.
Может я конечно и тупой, но 
Дайте ему что ли мерседес", - написал Шнуров.

В комментариях развернулись нешуточные баталии. Пока одни пользователи поздравляли Маетного с победой и защищали его, другие подбирали слова осуждения.

"Ну наконец-то российские киношники получили мировое признание", "Родину он не представил, а опозорил", "Это прорыв", "Это тоже искусство, актерское мастерство, и тяжелая работа!", "Ну хоть здесь прорвались", "Позорники", - писали подписчики Шнурова.

Алексей Маетный родился в Петербурге. Он начал карьеру в родном городе, затем уехал в Европу, а позднее в США.

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