"Представил родину достойно": завоевавший "Порно-Оскар" россиянин восхитил Шнурова

Победа актера активно обсуждается в Сети
Российский порноактер Алексей Маетный завоевал уже восьмую в своей карьере премию "Порно-Оскар" (Adult Video News Awards). В профессиональной среде актер использует псевдоним Маркус Дюпри. Популярный рок-музыкант Сергей Шнуров посвятил порноактеру стихотворение.
Строки музыкант опубликовал вместе со снимком победителя на своей странице в Instagram.
"Он представил родину достойно!
Парень наш! Простой, но молодец.
Может я конечно и тупой, но
Дайте ему что ли мерседес", - написал Шнуров.
В комментариях развернулись нешуточные баталии. Пока одни пользователи поздравляли Маетного с победой и защищали его, другие подбирали слова осуждения.
"Ну наконец-то российские киношники получили мировое признание", "Родину он не представил, а опозорил", "Это прорыв", "Это тоже искусство, актерское мастерство, и тяжелая работа!", "Ну хоть здесь прорвались", "Позорники", - писали подписчики Шнурова.
Алексей Маетный родился в Петербурге. Он начал карьеру в родном городе, затем уехал в Европу, а позднее в США.