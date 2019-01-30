В Москве устранили последствия "снегопада века"

Со столичных улиц вывезли порядка 950 тысяч кубометров снега

Военная спецтехника расчищает дороги Саратовской области. В регионе выпало небывалое количество снега. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Спасатели разворачивают мобильные пункты обогрева, застрявший транспорт вызволяют из снежного плена.

Из снежного плена Саратов вызволяют военные и спасатели. Всю ночь бульдозеры и грейдеры расчищали улицы. Вместе с коммунальщиками им удалось вывезти из города рекордные 630 тысяч кубометров снега. К утру на всех федеральных автодорогах области удалось снять ограничение движения. Тяжелая техника проложила путь и к отдаленным селам, передает "ТВ Центр".

Грузовые фуры вызволяли при помощи бронетраснпортера. Под тяжестью снега проседают крыши зданий. В поселке Учебный произошло частичное обрушение кровли школы. Подобные случаи зафиксированы и в других регионах Поволжья. В Воронеже пострадало здание детского сада. В Волгоградской области обрушились крыши двух жилых домов. Все были вовремя эвакуированы.

Тысячи кубометров снега вывозят со столичных улиц. Последствия так называемого "снегопада века" практически полностью устранены.

"С начала снегопада мы уже вывезли порядка миллиона 700 тысяч кубометров снега. За истекшие сутки вывезли порядка 950 тысяч кубометров снега", сообщил заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов.

Коммунальные службы продолжают прометание московских улиц и проводят дополнительную противогололедную обработку.

Елена Сахно, ТВ Центр.