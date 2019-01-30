Военные пробили затор на реке Бурея

Более 500 человек работают в три смены, чтобы устранить завал до начала паводков

Военные инженеры пробили обвал на Бурейском водохранилище. Понадобилось 56 тонн тротила. Это самый масштабный взрыв за всё время спецоперации. Более 500 человек работают в три смены, чтобы устранить завал до начала паводков, передает "ТВ Центр".

Самый мощный взрыв с начала работ по расчистке русла Буреи. В воздух взлетают груды камней и льда. В этот раз военные использовали 56 тонн тротила. Задача - пробить в осыпавшихся горных породах два канала, по которым пойдет вода. В начале декабря в русло реки рухнула часть сопки. В результате образовалась естественная плотина, она полностью перекрыла поток воды. На поверхности только шестая часть оползня. Первую протоку военные углубили уже на 17 метров - это значительно ниже уровня льда. Длина - почти 150 метров.

"Работа проводится взрывным способом. Устанавливается заряд взрывчатых веществ, производится засыпка грунтом и подрыв. Большую часть сделали, осталось буквально 1-2 подрыва, и вода, думаю что, пойдет", - сообщил заместитель командира батальона инженерного соединения Восточного военного округа Игорь Ведерников.

Тротил и кумулятивные заряды подвозят к месту обвала "КаМАЗами" и грузовиками "Урал". Для более удобной доставки взрывчатых веществ от ближайшего населенного пункта проложили дорогу длиной в 80 километров. Последствия крупнейшего за последние годы оползня устраняют саперы, военные инженеры и подразделения железнодорожных войск. 500 человек трудятся в три смены.

Работу нужно завершить в сжатые сроки, чтобы успеть до весеннего паводка. Иначе ближайшим поселкам и Байкало-Амурской магистрали грозит подтопление. По плану уже в конце февраля по руслу Буреи вновь пойдет вода.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".