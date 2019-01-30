"Нагнетание страха": Порошенко готовит провокацию перед выборами

Политологи действующему украинскому лидеру не верят

В центре Киева несколько сотен националистов прошли с горящими факелами, выкрикивая агрессивные лозунги. Полиция уже традиционно не вмешивалась. Такие же акции состоялись в Херсоне, Запорожье и других украинских городах.

В Херсоне десятки националистов проходят по центральным улицам города в честь боя под Крутами. "Бей москаля, хэй. Бей москаля, кладайте трупы", - скандирует толпа.

Лозунг для подобных маршей традиционный, однако все чаще националисты призывают к революции против действующей украинской власти. Поражение под Крутами современные радикалы считают следствием предательства командиров, которые бросили необстрелянных юнцов на произвол судьбы. По их мнению, ровно тоже самое повторилось на юго-востоке Украины.

С приближением выборов подобные настроения среди радикального общества только нарастают. Еще один яркий пример сотник Майдана Парасюк, он один из немногих протестующих, кто смог после государственного переворота пробиться во власть, стал депутатом. А теперь сам заявляет о массовом обмане людей.

"Ничего после Майдана они не изменили, вообще ничего. А тем людям, которые и дальше будут голосовать за эту коррупционную свору, за бандитов, которые только обманывают, манипулируют и разворовывают нашу страну, я одно скажу - вы своими руками убийц приводите во власть", - отметил Парасюк.

При таком антирейтинге президенту Порошенко приходится лавировать. Накануне своего выдвижения на второй срок он заявил, что Украине нужен холодный мир с Россией. Однако политологи действующему лидеру страны не верят, вся современная украинская государственность построена на войне с Россией.

"Основная технология Петра Алексеевича будет не программа, где вынесены все вопросы и обещания. А нагнетание страха", - пояснил политолог Пётр Охотин.

Этот страх позволяет Порошенко занимать четвертую строчку в рейтинге кандидатов. Одним из предвыборных проектов стал Томос-тур президента, которым рассчитывают привлечь избирателей. Однако всё больше поместных церквей украинских раскольников не признают. На этот раз с заявлением выступил Священный Синод Американской православной церкви.

"Священный синод определил продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия в качестве канонического главы и предстоятеля Украинской православной церкви", - отметили там.

Еще одна деталь, разрушающая предвыборную церковь Порошенко. Старцы монастырей Афона отказались отправить своих представителей на интронизацию раскольника Епифания.

Пётр Вершинин. ТВ Центр.