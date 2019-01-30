"Оно исчезает": Ученые бьют тревогу из-за магнитного поля Земли

За последние годы магнитный полюс сместился до Гренландии

Значительные изменения магнитного поля Земли обеспокоили учёных. Такого интенсивного перемещения они ещё не наблюдали. За последние годы магнитный полюс сместился до Гренландии, а теперь стремительно движется к северным берегам России, передает "ТВ Центр".

Каждое утро сотрудники камчатского Института космофизических исследований спешат в обсерваторию. Откапывают двери от глубокого снега, чтобы скорее снять данные с магнитометра. Угнаться за перемещением магнитного поля Земли, карту которого раньше составляли раз в пятилетку, с каждым годом все сложнее.

"Предполагалось, что пятилетний срок обычный генерации этих карт, он будет достаточен, чтобы мы могли адекватно описывать ситуацию. Но оказалось поле меняется гораздо быстрее и те данные, которые модель дает, они уже не соответствуют тому, что происходит", - рассказал заведующий комплексной геофизической обсерваторией "Паратунка" ИКИР ДВО РАН Сергей Хомутов.

Магнитные полюсы Земли перемещаются постоянно. Северный в начале XX века задержался на территории островной Канады, затем сместился к Гренландии. А теперь ускорился в разы и принял прямую траекторию в сторону Сибири. Ученые в восторге. Такого стремительного перемещения они еще не фиксировали. 60 километров в год. Если так пойдет и дальше всего через 30 лет он достигнет полуострова Таймыр.

Это означает, чти к 2050 сибиряки смогут воочию любоваться северным сиянием. Но на этом бонусы от смещения магнитного полюса заканчиваются. Дальше начинаются проблемы. Для начала с прокладкой маршрутов. Стрелка компаса, которая указывает именно на магнитный полюс будет перемещаться за ним. И если вовремя на внести поправки в навигационное оборудование, самолеты и корабли собьются с пути, рации и локаторы начнут выдавать лишь помехи.

"Нарушается прохождение радиоволн, нарушается радиосвязь. Ну, есть такое, с точки зрения прикладных значений — загоризонтная радиолокация. То есть у нас работает радиолокатор, который следит не появились ли там объекты летящие и при этом тоже нарушается их работа", - пояснил главный научный сотрудник НИИ Арктики и Антарктики Олег Трошичев.

Карту магнитного поля земли планировали обновить в 2020 году. Однако, уже к началу 2018 погрешности стали велики. Сегодня это исправили. Ошибки в учёте перемещения дрейфующего полюса могли бы сказаться на экономике.

Сибирякам возможно придется испытать на себе еще и повышенную радиацию. Магнитные полюса словно воронки втягивают большее количество солнечного излучения. Однако без магнитного поля совсем наша планета потеряла бы атмосферу, и превратилась бы в безжизненный Марс или Меркурий. Ускорение движения полюса заставляет исследователей делать тревожные прогнозы.

"Бывают так называемые инверсии магнитного поля, когда происходит переполюсовка. Северный магнитный полюс меняется местами с Южным магнитным полюсом. И имеются данные о том, что в этот момент, в момент переполюсовки магнитное поле практически выключается. То есть его какое-то время, оно исчезает", - заявил заместитель директора Института физики Земли им. Шмидта РАН, доктор геолого-минералогических наук Роман Веселовский.

"Более 700 тысяч лет назад последний раз, по данным ученых, это происходило. Но, бывали случаи и когда раз в 100 тысяч лет это происходило. Трудно сказать, насколько это опасно с точки зрения жизни на Земле. Кто-то из ученых говорит, о том, что смена обитателей Земли происходила именно в этот момент", - добавил директор Института космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения РАН Юрий Марипулец.

Хотя многие ученые с этим не согласны, справедливо отмечая, что переполюсовки не уничтожили жизнь на Земле. Однако, и детально спрогнозировать последствия быстрого движения магнитных полюсов не берется никто. Наука изучает их лишь 400 лет. В масштабах жизни нашей планеты это ничтожно мало.

Александр Огородников. Александр Шкарбанов. Ольга Скрипникова. ТВ Центр.