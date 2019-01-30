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В Москве открылась выставка "Мир - глазами зодчих"

11:53
  • среда
  • 30 января 2019

В экспозиции более 600 работ

Живописные картины, художественные фотографии и авторская керамика. Творчество столичных архитекторов  можно увидеть на выставке "Мир - глазами зодчих", передает "ТВ Центр".

В экспозиции более 600 работ, в том числе акварели главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Самые необычные экспонаты в разделе "прикладное искусство": керамические орнаменты, яркие вышивки, авторские игрушки и мозаики.

В рамках выставки пройдут лекции по архитектуре и мастер-классы по рисованию. Экспозиция открыта до 12 февраля.

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Выставка "Мир - глазами зодчих"
Выставка "Мир - глазами зодчих"
Выставка "Мир - глазами зодчих"
Выставка "Мир - глазами зодчих"
Выставка "Мир - глазами зодчих"
Выставка "Мир - глазами зодчих"
Выставка "Мир - глазами зодчих"
Выставка "Мир - глазами зодчих"
Выставка "Мир - глазами зодчих"
Выставка "Мир - глазами зодчих"
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