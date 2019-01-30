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Одолевший Нурмагомедова боец скончался после похода в сауну

11:03
  • среда
  • 30 января 2019

34-летний спортсмен застудил легкие

В Азербайджане после болезни скончался экс-боец ММА Хамис Мамедов. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В начале января 34-летний Мамедов застудил легкие, выйдя из сауны на мороз. Затем простуда переросла в пневмонию. Спортсмена экстренно госпитализировали, но врачи не смогли ему помочь.

Родственники бойца уверены, что в смерти виноваты медики, которые не оказали Мамедову должный уход, когда у того поднялась высокая температура, сообщает Sputnik Азербайджан.

Хамис Мамедов известен тем, что одержал победу над действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым на чемпионате Дагестана, который проходил в 2005-2006 годах. В 2011 бойцы встретились снова, но уже в этот раз победу одержал Нурмагомедов.

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