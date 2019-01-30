ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Гимн" Крымского моста заставил Украину биться в истерике

11:27
  • среда
  • 30 января 2019

Крымский мост вдохновил российскую певицу на написание истории любви

Российская певица Машани выпустила клип на песню "Крымский мост" и стала предметом яростного обсуждения украинских пользователей Сети.  

В песне рассказывается о двух влюбленных, которых разлучили обстоятельства, но Крымский мост вновь соединил их сердца. "И подниму бокал за главный тост, и выпью залпом до конца, пусть этот прочный Крымский мост, соединяет наши сердца", - поет девушка.

"Это о чем вообще?", "Фу, мои уши не выдержали", - приводит реакцию украинских пользователей "Дни.ру".

Читайте также:
Новости по теме
Крымский мост
Крымский мост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.