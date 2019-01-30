"Гимн" Крымского моста заставил Украину биться в истерике

Крымский мост вдохновил российскую певицу на написание истории любви

Российская певица Машани выпустила клип на песню "Крымский мост" и стала предметом яростного обсуждения украинских пользователей Сети.

В песне рассказывается о двух влюбленных, которых разлучили обстоятельства, но Крымский мост вновь соединил их сердца. "И подниму бокал за главный тост, и выпью залпом до конца, пусть этот прочный Крымский мост, соединяет наши сердца", - поет девушка.

"Это о чем вообще?", "Фу, мои уши не выдержали", - приводит реакцию украинских пользователей "Дни.ру".