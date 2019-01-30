Члена Совфеда арестовали прямо в зале заседаний

Трансляцию для СМИ прервали до начала заседания

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был арестован в зале заседаний Совета Федерации. Его задержали и вывели из зала.

Чиновника обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных различными статьями. Речь идет об убийстве двух человек, причинении тяжкого вредя здоровью и создании преступной группировки, пишет РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

По данным источника, Арашуков стал сенатором, подделав свои документы. Это и могло стать причиной ареста.

После задержания сенаторы выслушали представление прокурора о снятии неприкосновенности с Арашукова. Он являлся членом Совфеда с 18 сентября 2016 года.