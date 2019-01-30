"Побежал вверх по лестнице": подробности задержания сенатора Арашукова

Сенатор подозревается в причастности к убийству двух человек

Следственный комитет России подтвердил задержание 32-летнего сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова. Его подозревают в причастности к убийству зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и убийству советника Президента КЧР Фраля Шебзухова.

Сенатора задержали во время пленарного заседания СФ, которое в связи с этим делом перевели в закрытый режим. На эту беспрецедентную меру пошли из-за того, что сенатор мог скрыться от следствия. После снятия неприкосновенности – Арашуков был членом верхней палаты парламента с 18 сентября 2016 года – его вывели из зала. Согласие на задержание дали все члены Совета Федерации. Карачаево-Черкесское отделение "Единой России" приостановило членство Арашукова в партии.

Как пишет РБК, после того, как того, как председатель СКР Александр Бастрыкин зачитал постановление, Арашуков "побежал вверх по лестнице зала заседаний, но Матвиенко ледяным голосом посоветовала ему не сопротивляться". Из зала заседаний сенатора вывели четверо силовиков.

Следствие намерено добиваться ареста Арашукова, хотя обвинение ему еще не предъявлено, пишет ТАСС. "Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества – прим. ред.)", - рассказал собеседник агентства.

Лидер молодежного движения "Адыге-Хасэ" Аслан Жуков был застрелен в марте 2010 года, напоминает "Интерфакс". По делу задержали Расула Аджиева, который на тот момент был с Жуковым "на ножах". В 2012 году суд признал его невиновным, но спустя несколько месяцев Аджиев пришел с повинной.

На Фраля Шебзухова напали в мае 2010 года в Черкесске. Злоумышленники сначала избили его бейсбольными битами, а затем застрелили. По этому делу были осуждены четыре местных жителя, которых также обвинили в покушении на убийство замглавы местного управления Федерального казначейства Натальи Нагорновой в 2008 году.