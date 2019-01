Ингрэм скончался в возрасте 66 лет

Скончался певец Джеймс Ингрэм. Ему было 66 лет. По данным издания TMZ, причиной смерти знаменитого ритм-н-блюз-исполнителя стал рак мозга.

Обстоятельства смерти Ингрэма не раскрываются. Известно лишь, что певец долгие годы боролся с онкологией, прошел несколько курсов терапии.

Джеймс Ингрэм дважды удостоен премии "Грэмми". Его песни The Day I Fall in Love из фильма "Бетховен 2" и Look What Love Has Done из "Джуниора" номинировались на "Оскар".