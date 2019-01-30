Финалом "Игры престолов" станет грандиозная свадьба

В Сети обсуждают новую версию концовки сериала

Фанаты сериала ожидают еще одну свадьбу в заключительном сезоне "Игры престолов". Снова замуж может выйти Санса Старк, которую играет актриса Софи Тернер.

Это будет уже третий брак Сансы. Ее потенциальным мужем поклонники сериала считают Гендри, незаконнорожденного сына короля Роберта Баратеона. Если Гендри будет признан наследником престола, то королевские дома Баратеонов и Старков объединятся, пишет "Газета.ru". По мнению фанатов шоу, такой финал будет наиболее логичным.

Предыдущие браки стали для Сансы Старк несчастливыми. Первый супруг Джоффри Баратеон убил ее отца и издевался над ней самой. За второго Санса вышла замуж без особого желания. Брак был недействительным.