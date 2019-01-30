Украинских учителей принуждают голосовать за Порошенко (видео)

Предусмотрены стимулирующие выплаты от "одного благотворительного фонда"

В Сети появилась видеозапись из одной из школ Донецкой области, где с учителями проводят разъяснительную беседу по поводу предстоящих президентских выборов.

На записи, снятой одним из присутствующих в кабинете, видно, как мужчина выступает перед учителями с призывами не голосовать за Юлию Тимошенко и просит отдать свой голос за Петра Порошенко, если жители Донбасса не хотят войны.

"Нужно, чтобы каждый из вас проголосовал правильно и обдуманно. Если не хотите, чтобы война вернулась. Еще нужно, чтобы каждый из вас сам пришел на выборы и привел с собой столько людей, сколько сможет", - сообщил он.

За каждого человека "один благотворительный фонд" выделит по 300 гривен, продолжил мужчина. "Приведете 10 человек, получится уже три тысячи. Это неплохая премия. И помните, что с Порошенко войны в городе больше не будет", - добавил агитатор.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. В президентскую гонку уже вступили 23 зарегистрированных кандидата. Накануне о намерении баллотироваться на второй срок заявил действующий президент Украины Петр Порошенко.