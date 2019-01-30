Россиянам пообещали дешевые iPhone

Цены на смартфоны снизятся

Глава Apple Тим Кук анонсировал снижение цен на флагманские модели IPhone. Однако подешевеют смартфоны не везде, а только в странах, где по отношению к доллару ослабли национальные валюты.

По словам Кука, в государствах, где курсы национальных валют относительно доллара снизились, стоимость iPhone значительно возросла. Специалисты Apple провели исследование рынков этих стран и условий работы на них. В результате компания вернется к ценам, которые были актуальными в прошлом году на соответствующих местных рынках, сообщает агентство Reuters.

Однако глава компании не уточнил, в каких конкретно странах произойдет снижение цен. Ранее представители Apple, заявляли, что ослабление национальных валют зафиксировано в России, Бразилии и Турции. Более того, спад продаж наметился в Китае.

В последнем квартале 2018 года выручка компании снизилась почти на четыре миллиарда долларов по сравнению с первым. Чистая прибыль также сократилась.