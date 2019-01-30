Пьяные бабушка и дедушка бросили в печь годовалого внука

Подозреваемых до сих пор не допросили, поскольку они еще не протрезвели

В Хакасии задержана семейная пара, которая сожгла своего 11-месячного внука в печи. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Жуткий случай произошел в Таштыпском районе. По версии следствия, 29 января мать ребенка уехала в соседнее село и оставила сына со своими родителями: отцу женщины 47 лет, а матери – 42 года, пишет "Интерфакс". Они напились и в алкогольном угаре убили и сожгли внука в печи. Тело ребенка нашел родственник семьи, он и вызвал полицию.

Подозреваемых задержали. По данным издания "Шанс", их до сих пор не допросили - они по-прежнему находятся в состоянии алкогольного опьянения.