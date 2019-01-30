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"Войны нет": Кремль ответил на заявление Порошенко о мире

13:34
  • среда
  • 30 января 2019

Киев сам спровоцировал события на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Украины Петра Порошенко о "холодном мире" с Россией. Песков считает, что между Россией и Украиной нет войны, а в конфликте, который произошел в Донбассе, виновата киевская власть.

"Между Украиной и Россией нет никакой войны. Есть гражданская война на Украине. Есть события на Украине, которые спровоцированы властями в Киеве", - цитирует слова пресс-секретаря президента "Интерфакс".

По его словам, некоторые действия украинской стороны по отношению к России недопустимы. Украина дискриминирует российские компании и посягает на их имущество. Кроме того, нападкам подвергаются и средства массовой информации. Агрессия Киева направляется в адрес журналистов из России.

Песков добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы негативных проявлений со стороны Украины не было. "Чтобы наши двусторонние отношения были свободны от таких уродливых проявлений", - заключил он.

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