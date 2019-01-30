Задержан отец сенатора Арашукова по делу о хищении на 30 млрд

По делу Арашуковых проходят масштабные обыски в семи городах

В Санкт-Петербурге задержали отца задержанного ранее сенатора от КЧР Рауфа Арашукова - Рауля Арашукова. Его подозревают в причастности к хищению природного газа на 30 миллиардов рублей.

Задержанный является депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии, занимает должность советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз".

По делу Рауфа Арашукова и Рауля Арашукова проходят масштабные обыски как минимум в семи городах - Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске и Астрахани. Арашукову-старшему убийства, в которых подозревают сенатора, не инкриминируются, пишет ТАСС.

Ранее в среду во время пленарного заседания Совета Федерации задержали сенатора Рауфа Арашукова. Его подозревают в причастности к двум убийствам в 2010 году - зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и убийству советника президента КЧР Фраля Шебзухова.