Появилось видео с места задержания сенатора Арашукова

Когда парламентарию предоставили возможность объясниться, он промолчал

Следственный комитет проводит масштабные обыски по делу сенатора Рауфа Арашукова. Его подозревают в совершении целой серии особо тяжких преступлений, в том числе причастности к убийству и создании ОПГ. Сейчас мужчина даёт показания. Также задержан его отец бизнесмен Рауль Арашуков, передает "ТВ Центр".

На заседание Совета Федерации Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесской Республики чуть было не опоздал. В зал, по словам коллег, буквально вбежал, в самый последний момент. Здесь его уже ждали глава Следственного комитета Бастрыкин и генпрокурор Чайка, внесший представление о снятии с Арашукова неприкосновенности, а также оперативники в штатском. Трансляцию для журналистов прервали. Входы и выходы на этаж заблокировали. Известно, что Арашуков пытался скрыться.

"Действительно так и было, пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место. Потому, что по действующим правилам он имел право выступить и дать свои пояснения. Он вернулся, нужно отдать ему должное, сел на свое место. Я предложила ему взять слово. Он от этой возможности отказался. Это его право. Хочу особо подчеркнуть, что те события о которых идет речь и в чем обвиняется господин Арашуков, происходили до того как он был назначен членом Совета Федерации", - рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сенаторы по вопросу о снятии неприкосновенности проголосовали быстро, после чего оперативники в штатском вывели Арашукова из зала заседаний. Следствие будет настаивать на его аресте. Список эпизодов внушительный: от убийств заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника глав республики Шебзухова до организации преступной группировки. Для государства борьба с коррупционерами и другими преступниками вопрос принципиальный независимо от статуса и наличия неприкосновенности.

"В рамках уголовного дела по факту создания и участия в преступной организации, хищения природного газа ПАО «Газпром», двух убийств и других преступлений, задержан член Совета Федерации Федерального Собрания России от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков. Также в рамках уголовного дела задержан его отец Рауль Арашуков, который, как полагает следствие, причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей. Как полагает следствие, эти мошеннические действия свершались в течение нескольких лет", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Спецоперация одновременно проходила в Москве, Махачкале, Буденовске, Астрахани и Петербурге, где был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, советник генерального директора "Газпром Межрегионгаз". Оперативники изъяли 4 ноутбука, 6 планшетов, 11 телефонов. Цепочка задержаний еще не окончательная. Оперативные мероприятия продолжаются.

Сенатором от Республики Карачаево- Черкессия Рауф Арашуков был назначен в 2016 году. На тот момент ему было 30 лет и он стал самым молодым парламентарием Совета Федерации.

Матвей Шестаков, ТВ Центр.