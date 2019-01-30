Путин пошутил про "туриста"-Орешкина

Президент попросил министра доложить о поездке в Давос

Развитие туризма, глобальные экономические проблемы и положение России в мире. Эти темы обсудили в Кремле, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Президент пошутил про министра экономического развития Максима Орешкина, попросив его доложить о поездке в Давос.

"У нас сегодня вопрос туризма. Но прежде, чем это начнем, спросим еще одного туриста", - улыбнулся Путин, обращаясь к Орешкину.

Министр экономического развития отметил рост напряженности в геополитике. Причина - торговые войны и санкции. При этом отношение европейских партнеров к Москве потеплело на фоне действий США. В частности, повышения тарифов на сталь и алюминий.

Другой важной темой обсуждения стала сезонная заболеваемость гриппом и готовность к ней регионов. Владимир Путин отметил важность мер профилактики.

"Мы проверили готовность регионов. Хотелось бы, чтобы и население поучаствовало в собственной защите от эпидемий", - заявила Вероника Скворцова