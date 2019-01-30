Издевается ради успеха: Ахеджакова пожаловалась на Галкина

Артистка просил юмориста не использовать ее имя в монологах

Российская актриса Лия Ахеджакова обратилась к юмористу Максиму Галкину с просьбой не использовать ее имя в его сценических монологах.

Актриса остро реагирует на критику своей гражданской позиции, А Галкин специально задевает ее в своих юмористических монологах ради успеха. "Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего со словами: "ой, я про Россию хочу поговорить", - поделилась Ахеджакова.

80-летняя актриса не отрицает таланта Галкина, но впредь просит его осторожнее выбирать материал для монологов и не "обижать достойных людей", пишет "Газета.ru".

"Мне жалко, что такой прекрасный, талантливый человек, как Галкин смеет немножко издеваться надо мной ради успеха у зрителей", - подчеркнула Ахеджакова.