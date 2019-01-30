Собянин рассказал о планах развития "Союзмультфильма"

На базе киностудии появится технопарк

Технопарк "Дом российской анимации", который создается на базе киностудии "Союзмультфильм", приоритетный проект столичного правительства. В частности, планируется вдвое увеличить площади, что позволит создавать ещё больше продукции. Сегодня "Союзмультфильм" посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Главе города показали, как делается "Простоквашино".

В новом доме на Академика Королева - новая жизнь "Союзмультфильма". Мало, кто догадывается, что на протяжении многих десятилетий киностудия работала в помещениях двух храмов. Именно в таких условиях "рождались" знакомые каждому с детства Крокодил Гена, чебурашка, бременские музыканты и многие другие персонажи. За свою почти столетнюю историю известная киностудия переживает второе рождение. Любые с детства герои снова готовятся выйти на широкий экран. Но уже созданные по другим технологиям. Схожесть персонажей сравнивает мэр Москвы сергей Соябнин.

​— Сергей Семенович, а у вас в детстве любимый мультфильм какой был?

​— "Простоквашино"! Почему я так тщательно рассматривал героев и сравнивал с тем, что я раньше видел!

​— А Вы знаете, что "Простоквашино" 40 лет назад год делалось. А сейчас мы делаем за 2, 5 месяца.

​2018 год — начало новой, современной истории киностудии. Впервые за долгое время здесь создается полнометражный фильм Станислава Соколовского. "Гофманиада" - продукт нового времени. Кроме того, "Союзмультфильм" получил новый для него статус технопарка. А это дополнительные инвестиции от города.

​В таком технопарке мультипликационная жизнь заиграет новыми красками. Забытая кукольная пластилиновая анимация получат новый виток развития, не обойдутся и без традиционной рисованной и, конечно же, 3D- анимации. В работе мультипликаторов появятся новые технологии.​​​ Площадь такого мультипликационного технопарка увеличится вдвое. Это приоритетный проект для Москвы, который в будущем станет крупнейшим центром мультипликационного производства России.

"Хорошо, что здесь в технопарке есть такие возможности. И центры коллективного пользования, и сама атмосфера совсем другая: не где-то там, в офисах, отдельно сидеть и что-то там рисовать. А здесь можно общаться друг с другом. Ну и не надо забывать, что у нас с вами взаимные обязательства. Практически удвоить площадь этого технопарка, чтобы он, действительно вырос до такого соответствующего уровня технопарка города", - сказал Собянин.

​Практически на четверть снизится налоговая нагрузка на предприятие. Высвобожденные средства направят на дальнейшее развитие российской анимации. Кстати, первые результаты уже есть. В этом году "Союзмультфильм" представит полнометражный анимационный фильм "Суворов", созданный с помощью современных компьютерных технологий. Сегодня в производстве находятся еще 10 анимационных сериалов и столько же авторских фильмов. Уже через 2 года за счет роста проектов увеличится и штат сотрудников киностудии. Здесь же, в технопарке, смогут разместиться и новые резиденты - небольшие независимые анимационные студии. Так что вся российская мультипликационная индустрия будет сосредоточена в одном месте.

​Елена Сахно, Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".