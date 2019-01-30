Мемориальную доску дирижеру Халилову открыли в Москве

Она разместилась на Поварской улице

В Москве открыли Мемориальную доску в честь дирижера и художественного руководителя "Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова". Её разместили рядом с главным входом в здание Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице. Место выбрано неслучайно. Валерий Халилов в течение 10 лет занимал в академии должность профессора кафедры оркестрового дирижирования. Был организатором популярных военно-музыкальных фестивалей, среди которых и фестиваль "Спасская башня". Дирижер погиб в декабре 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем. Сегодня Халилову исполнилось бы 67 лет.