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Мемориальную доску дирижеру Халилову открыли в Москве

15:20
  • среда
  • 30 января 2019

Она разместилась на Поварской улице

В Москве открыли Мемориальную доску в честь дирижера и художественного руководителя "Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова". Её разместили рядом с главным входом в здание Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице. Место выбрано неслучайно. Валерий Халилов в течение 10 лет занимал в академии должность профессора кафедры оркестрового дирижирования. Был организатором популярных военно-музыкальных фестивалей, среди которых и фестиваль "Спасская башня". Дирижер погиб в декабре 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем. Сегодня Халилову исполнилось бы  67 лет.

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Мемориальная доска военному дирижеру Валерию Халилову открыта в Москве
Мемориальная доска военному дирижеру Валерию Халилову открыта в Москве
Мемориальная доска военному дирижеру Валерию Халилову открыта в Москве
Мемориальная доска военному дирижеру Валерию Халилову открыта в Москве
Мемориальная доска военному дирижеру Валерию Халилову открыта в Москве
Мемориальная доска военному дирижеру Валерию Халилову открыта в Москве
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