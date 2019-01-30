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Подари жизнь: на лечение маленького Кирилла собрали больше ₽2,5 млн

16:00
  • среда
  • 30 января 2019

Теперь мальчику предстоит пройти курс сложной терапии

Более двух с половиной миллионов рублей удалось собрать, благодаря зрителям канала "ТВ Центр" на лечение 8-летнего Кирилла Сенчихина.

Накануне мы рассказали, что ему срочно требуется помощь. У ребёнка - острый лимфобластный лейкоз, мальчику предстоит пересадка костного мозга. Но перед операцией ему необходимо пройти курс сложной терапии: стоят препарата около миллиона рублей.

Поскольку удалось собрать денег почти вдвое больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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