Стареющая Луна сблизится с Юпитером и Венерой в небе над Москвой

Таинственное явление можно будет увидеть невооруженным глазом

Москвичи смогут увидеть сближение спутника Земли с Юпитером и Венерой рано утром 31 января. В небесном представлении примут участие и другие космические объекты.

"31 января 2019 г. наблюдателей ждет очень красивая картина: тонкий серп Луны окажется между Венерой и Юпитером. В этот день Луна пройдет в 0,5 градуса от Венеры (это расстояние одного лунного диска) и в 1,6 градуса от Юпитера. Сближение двух ярких «звезд» и Луны ниже у горизонта будут сопровождать Сатурн и Антарес – ярчайшая звезда в созвездии Скорпион", - сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Подчеркивается, что увидеть сближение можно будет при благоприятных погодных условиях. Представление будет заметно с 6 до 8 утра. Сначала над юго-восточным горизонтом появится Юпитер, серп стареющей Луны и Антарес. Затем на небе взойдет Венера. Сатурн поднимется на юго-восточном горизонте после половины восьмого.

Поскольку Сатурн появится уже на фоне зари, чтобы увидеть его рекомендуется использовать бинокль. За час до восхода Солнца нужно будет начертить воображаемую линию вниз от Луны до Венеры, Сатурн появится вблизи горизонта внизу.