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Картину Куинджи вернули в музей

14:50
  • среда
  • 30 января 2019

Полотно находится в постоянной коллекции Русского музея

Правоохранительные органы передали похищенную ранее картину художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" Русскому музею в Санкт-Петербурге. Там она находится в постоянной коллекции музея, в Москву полотно приехало на временную выставку.

Церемония передачи состоялась в присутствии директоров Третьяковской галереи и Русского музея, представителей полиции и Минкультуры России. "Картина уезжает на реставрацию в Петербург", - сообщил РИА Новости глава департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

Картину "Ай-Петри. Крым" нашли 28 января на стройке в Одинцовском районе, на следующий день после дерзкого похищения из Третьяковской галереи. Несколько дней ее осматривали эксперты. Остальные работы Куинджи останутся в Москве до 17 февраля.  

Вечером 27 января картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили из Третьяковской галерии прямо на глазах очевидцев. Преступление совершил 32-летний Денис Чуприков, его задержали на следующий день. 29 января Таганский суд столицы арестовал его на два месяца. Виновным себя Чуприков не считает.

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