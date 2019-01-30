Картину Куинджи вернули в музей

Полотно находится в постоянной коллекции Русского музея

Правоохранительные органы передали похищенную ранее картину художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" Русскому музею в Санкт-Петербурге. Там она находится в постоянной коллекции музея, в Москву полотно приехало на временную выставку.

Церемония передачи состоялась в присутствии директоров Третьяковской галереи и Русского музея, представителей полиции и Минкультуры России. "Картина уезжает на реставрацию в Петербург", - сообщил РИА Новости глава департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

Картину "Ай-Петри. Крым" нашли 28 января на стройке в Одинцовском районе, на следующий день после дерзкого похищения из Третьяковской галереи. Несколько дней ее осматривали эксперты. Остальные работы Куинджи останутся в Москве до 17 февраля.

Вечером 27 января картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили из Третьяковской галерии прямо на глазах очевидцев. Преступление совершил 32-летний Денис Чуприков, его задержали на следующий день. 29 января Таганский суд столицы арестовал его на два месяца. Виновным себя Чуприков не считает.