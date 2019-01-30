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Опубликовано видео задержания Арашукова

14:44
  • среда
  • 30 января 2019

Отца сенатора Рауфа Арашукова Рауля подозревают в многомиллиардных хищениях

Следственный комитет опубликовал видео задержания отца сенатора Рауфа Арашукова. Рауля Арашукова подозревают в причастности к хизещнию у "Газпрома" газа на 30 миллиардов рублей.

Свою вину мужчина не признал, сообщает ТВЦ.RU. По данным источников, отца сенатора в ближайшее время этапируют в Москву.

Сам член Совета Федерации Рауф Арашуков был задержан в среду, 30 января, во время заседания верхней палаты парламента. Его подозревают в причастности к убийствам двух деятелей Карачево-Черкесии в 2010 году.

Рауль Арашуков с 1998 года возглавлял компанию "Ставропольрегионгаз". В 2010 году возглавил "Газпром межрегионгаз Пятигорск". С декабря 2011 года - советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз".

После задержания Арашуковых в Карачаево-Черкесии начались масштабные обыски. Кроме того, следователи проводят обыски в Ставропольском крае, Дагестане, Астраханской области, Санкт-Петербурге и Москве.

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