Путин дал рецепт от всех болезней

Известный своей любовью к спорту президент дал совет россиянам

Чтобы меньше болеть, необходимо больше заниматься спортом. Такой совет дал президент России Владимир Путин на заседании правительства, где обсуждалась заболеваемость гриппом и ОРВИ, передает "Газета.Ru".

Уточняется, что на заседании также шла речь о санаторно-курортном лечении и развитии туризма.

В конце ноября прошлого года президент зашел в одну из аптек Петербурга, чтобы лично убедиться в наличии там жизненно важных лекарств. Заведующая аптеки в шутку спросила Путина, не заболел ли он. Глава государства ответил, что со здоровьем у него все в порядке.

Путин известен своей любовью к дзюдо и горным лыжам. Кроме того, он принимает участие в матче всех звезд Ночной хоккейной лиги.