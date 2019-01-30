Смертельно опасный для человека вирус обнаружен у всех кошек

Люди с пониженным иммунитетом наиболее уязвимы

Датские медики выявили связь кошачьих паразитов с развитием шизофрении и других психических расстройств, а также неврологических заболеваний у людей. Паразит Toxoplasma gondii живет в мозге, в нервной и мышечной тканях кошек. В некоторых случаях он может привести к смерти.

Кроме психических и нервных болезней, опасный вирус может вызвать токсоплазмоз. Это заболевание обычно протекает в легкой форме, но низкий иммунитет способствует размножению токсоплазмы в организме людей и животных. Более того, паразит оказывает сильное воздействие на поведение человека. Может увеличиться тревожность или склонность к риску, пишет Science Alert.

Исследование врачей показало, что у людей, зараженных токсоплазмой от кошек, риск возникновения шизофрении на 50% выше, чем у здоровых. Помимо этого, наличие токсоплазмы может стать причиной самоубийств. Паразит может вызвать эпилепсию, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Случаи передачи вируса от кошек к человеку уже известны. Британка Джемма Берч приютила бездомную кошку. Она проводила с питомцем много времени, а спустя несколько дней почувствовала недомогание. Девушку госпитализировали и обнаружили редкое заболевание. На восстановление потребовался год.