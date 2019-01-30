Загитову гонят с чемпионата мира

​Спортсменка выступает все хуже с каждым турниром

Лучшая спортсменка России 2018 года Алина Загитова рискует пропустить самый важный турнир для фигуристов в 2019-м – чемпионат мира. Причина в ее не совсем удачных выступлениях в последних соревнованиях.

Конечно, Алина завоевала серебро на чемпионате Европы и стала второй в финале Гран-при в Канаде. Но не стоит забывать, что она осталась без медалей на чемпионате России. Многие отмечают, что это уже не та Загитова, которую поклонники запомнили на Олимпиаде в Пхенчхане и после нее.

Как отмечает RT, Загитова на протяжении сезона выступает все хуже и хуже. Более того, на прошедшем в Минске чемпионате Европы она впервые за взрослую карьеру не набрала обязательные для фигуристки мирового уровня 200 баллов.

Отмечается, что кризис Загитовой начался со стартом серии Гран-при в текущем сезоне. Именно после финала соревнования ее результаты стали резко падать. Возможной причиной можно назвать ее психологическую усталость, а возможно, виновата травма, полученная в те дни.

Как напоминает "Газета.Ru", на прошлом чемпионате мира Загитова заняла только пятое место. И это в свой мегауспешный сезон с золотой медалью на Олимпиаде. Отмечается, что возможной причиной последних неудач Загитовой стали физиологические изменения. Сама тренер 16-летней фигуристки Этери Тутберидзе говорила, что теперь приходится устанавливать абсолютно другой подход к тренировкам.

В частности, менее чем за год после Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане она выросла на пять-шесть сантиметров. Также спортсменка прибавила в весе.

Команда Загитовой, как и сама спортсменка ничего не объясняют. Хореограф Алины Даниил Глейхенгауз в эфире "Первого канала" только призвал не нагнетать ситуацию. По его словам, многие эксперты и болельщики, вместе того," чтобы просто поддержать, сваливаются в неоправданную критику и жестокость".

Между тем, на чемпионате мира у женщин конкуренция гораздо серьёзнее, чем на континентальном турнире. И есть реальный риск, что представлять Россию там будет не Алина Загитова, о чем потихоньку уже начали говорить болельщики и специалисты.

Заменить ее на турнире в Сайтаме может, в частности, Елизавета Туктамышева. 22-летняя фигуристка пропустила чемпионат России из-за болезни. На чемпионат Европы она также не попала. При этом, Туктамышева ещё ни разу не набирала меньше 200 баллов в этом сезоне. У Елизаветы сначала будет испытание на Универсиаде в Красноярске. Она пройдет 8 и 9 марта.

Кстати, могут быть проблемой с попаданием в заявку на поездку в Сайтаму и у Станиславы Константиновой. Ее заменить может Евгения Медведева. Спортсменка явно полна желания доказать, что провал на чемпионате России был случайностью.

На чемпионате Европы выступления девушек на произвольной программе в рамках чемпионата Европы прошли 25 января. Лучшей оказалась россиянка Софья Самодурова, набравшая 213,84 балла по итогам короткой и произвольной программ. Загитова же допустила несколько ошибок и один раз упала. В результате она набрала 198,34 балла. Станислава Константинова оказалась четвертой.

До этого в декабре 2018 года на чемпионате России Загитова провалилась еще сильнее. После уверенной победы в короткой программе она не смогла взять медали. Перед этим в Ванкувере, где прошел финал Гран-при по фигурному катанию, олимпийская чемпионка перед произвольной программой получила травму и уступила победу 16-летней японке Рике Кихире.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. Состав сборной России будет объявлен после 22 февраля.